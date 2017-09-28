Защита подала апелляцию на приговор Умерову

MIGnews.com.ua

Защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову подала апелляцию на приговор Симферопольского "суда" в оккупированном Крыму. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в своем Twitter-аккаунте.

"Итак, апелляционная жалоба на приговор Ильми Умерову подана", - говорится в сообщени.

Напомним, Ильми Умерова обвиняют в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в оккупированном Крыму Симферопольский районный суд приговорил зaместителя главы Мeджлиса крымскотaтарского нaрода Ильми Умeрова к двум годам лишения свободы .