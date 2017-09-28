Турчинов рассказал, кто несет ответственность за взрывы в Калиновке

MIGnews.com.ua

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко несет ответственность за пожар на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время брифинга, который транслировал телеканал NewsOne .

"Это колоссальная проблема, которую мы сегодня имеем. В течение этого года, во время уничтожения арсенала в Балаклее, и пожар в Калиновке, мы потеряли большое количество боеприпасов. Стране нанесен наибольший удар с начала войны. Удар по нашей обороне, удар по нашей боеспособности. И для меня принципиально, именно так я поставил вопрос во время заседания военного кабинета, - это ответственность, начиная от начальника Генштаба и по всей вертикали тех, кто отвечает за оборону нашей страны", - заявил Турчинов.

При этом он подчеркнул что сложившаяся ситуация показал,что Украина не в состоянии защитить свои стратегические арсеналы.