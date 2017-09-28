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Матиос: Из-за ЧП на военных складах Украина потеряла сотни миллиардов гривен
28.09.2017 12:52

Матиос: Из-за ЧП на военных складах Украина потеряла сотни миллиардов гривен

Украина потеряла сотни миллиардов гривен из-за чрезвычайных происшествий на военных складах за последние два года. Такое заявление сделал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, пишет РБК-Украина.

"Учитывая чрезвычайно большие потери за последние два года боеприпасов вследствие подрыва или вследствие чрезвычайных событий, или вследствие взрывов государству будет очень трудно восстановить этот боезапас. Это страшные сотни миллиардов гривен. Основными причинами, по моему глубокому убеждению, это зашоренность системы прохождения освоения и выделения средств и охрана. За это отвечает Генеральный штаб", - заявил Матиос.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что диверсионная группа не была причиной пожара на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Также было отмечено, что не подтвердилась версия и о беспилотном летательном аппарате, звуки которого якобы слышали перед пожаром.

Теги материала: Матиос, Винница, склад, взрывы, боеприпасы, потери
Новости СМИ2
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