Рабинович: Чем хуже живется народу, тем шире морды у руководства

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович призывает не голосовать за "убийственную пенсионную реформу", а после этого - отправить в отставку "некомпетентное правительство, которому померещилось, что у нас все развивается, растет, увеличивается, а счастливый народ благодарит руководство за возможность при всем этом жить и радоваться".



"Премьер Гройсман заявил, что если не примут пенсионную реформу, он точно уйдет в отставку. Я хочу обратиться к моим коллегам-депутатам, давайте сделаем хотя бы одно полезное для страны дело - и не проголосуем за эту реформу, чтобы он точно ушел в отставку. Если премьер-министр обещал, должен держать свое слово и уйти. Ничего личного к Гройсману или Яценюку у меня нет, но я хочу, чтобы мы все жили в нормальной стране. Мы не самые глупые или самые бедные, чтобы мы жили так, как сейчас. Вот когда мы будем платить нашим пенсионерам по 620 долларов в месяц пенсии, тогда мы можем себе позволить говорить, что "какая-то маленькая Венгрия" мешает нашей евроинтеграции, а сейчас мы убиваем своих граждан невозможными тарифами, пенсиями, на которые невозможно выжить, и что-то еще там говорим о соседях", - заявил парламентарий.



При этом он подчеркнул: "В конечном итоге, я не понимаю, и никто не понимает, чего мы хотим добиться? Мы обсуждаем какие-то глобальные вопросы, но не понимаем ответа на простой вопрос – что мы строим? Какую Украину мы хотим получить? Нет, нам ничего не говорят, а только убеждают, что мы уже все богатые и счастливые! Мало того, Гройсман не отчитался за работу правительства в прошлом году, такого не было за всю историю Украины, это грубое нарушение закона. И после этого он приносит в парламент новый бюджет, приходит там дирижировать за какое-то нужное ему голосование".

"Я искренне не понимаю, почему правящий страной премьер говорит, что народ у нас процветает. Или вспоминаю знаменитого министра Реву, который сообщил, что украинцы слишком много едят. Я специально выяснил, какую государственную зарплату он получает. У него действительно "скромная" зарплата - со всеми надбавками и начислениями он в месяц получает от 100 до 140 тысяч гривен. Конечно, ему кажется, что остальные много жрут… Это аксиома: чем хуже и беднее живет народ, чем чаще его призывают затянуть пояса, тем свободнее эти пояса на пузе и шире морды у руководителей", - констатировал нардеп.



"Если остановим эту свору вороватых чиновников - мы за год станем богатой страной! Нельзя построить демократию из коррупции и некомпетентности. И нельзя 20 лет рассказывать, что строишь, но не показывать результата. Нужно один раз определиться, что именно мы хотим получить - лодку, ковчег, космический корабль… И двигаться к этому - причем, быстро, ощутимо, чтобы народ чувствовал. Тогда мы сможем жить в благополучной и успешной стране, тогда мы построим настоящую, богатую, независимую, нейтральную "Швейцарию Восточной Европы"!", - резюмировал Рабинович.