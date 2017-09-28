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В Киевской области на взятке задержали судью
28.09.2017 12:28

В Киевской области на взятке задержали судью

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали на взятке в 2,5 тысячи долларов главу Барышевского районного суда. Об этом сообщилили в пресс-службе НАБУ.

По полученным данным, задержание было произведено в среду, 27 сентября, после получения денег.

Стоит отметить, что судья требовал взятку за вынесение решения в пользу истца по гражданскому делу о взыскании денежных средств.

В НАБУ подчеркнули, что открыли уголовное производство в отношении этого судьи в сентябре 2017 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, чиновник Херсонского городского совета попался на взяточничестве - он требовал 12 тысяч долларов за реализацию схемы по хищению бюджетных средств. Сотрудники областной прокуратуры провели шесть обысков в служебных помещениях Херсонского горсовета, по месту жительства чиновника и его сообщников.

Теги материала: НАБУ, судья, задержание
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