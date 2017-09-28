Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования

MIGnews.com.ua

Венгрия не может заблокировать сближение Украины с Евросоюзом, поскольку она не является ведущей страной в Европе. Такое мнение выразил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала NewsOne .

"Это публичное и риторическое заявление (главы МИД Венгрии Петера Сийярто об украинском законе об образовании, - ред.). На самом деле Польша, Словакия, Румыния, Венгрия - ограничены в таких возможностях. Эти страны не являются ведущими, но по другому правительство этих стран не может реагировать на новый украинский закон об образовании. Потому что, если они не будут реагировать на эту ситуацию, они утратят рейтинги внутри своих стран. Вполне возможно, что этот конфликт вокруг языкового вопроса является абсолютно штучным, конфликт на пустом месте", - заявил Бортник.

При этом он выразил мнение, что данный конфликт может стать началом интеграционных протестов с западными соседями Украины.