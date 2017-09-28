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В силу вступил скандальный закон об образовании
28.09.2017 10:59

В силу вступил скандальный закон об образовании

Закон Украины "Об образовании" вступил в силу. Документ в среду, 27 сентября, был опубликован в газете "Голос Украины".

В соответствии с законом для школьников вводится 12-летнее обучение:

- для начального образования - с 1 сентября 2018 года;

- для базового среднего образования - с 1 сентября 2022 года;

- для профильного среднего образования - с 1 сентября 2027 года.

Также закон предусматривает обучение на украинском языке.

"Государство гарантирует каждому гражданину Украины право на получение формального образования на всех уровнях (дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего), а также внешкольного и последипломного образования на государственном языке в государственных и коммунальных учебных заведениях", - отмечается в тексте закона.

Вместе с тем документ не предусматривает существование школ с преподаванием на языках национальных меньшинств и коренных народов как основных.

"Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и общего среднего образования, наряду с государственным языком, языком соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется путем создания в соответствии с законодательством отдельных классов (групп) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком и не распространяется на классы (группы) с обучением на украинском языке", - отмечается в законе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти его страны будут блокировать и ветировать любой шаг, направленный на сближение Украины с Европейским союзом, из-за принятия украинским парламентом закона об образовании.

Теги материала: образование, закон, школа, обучение
Новости СМИ2
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