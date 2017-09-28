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Оболонский суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича
28.09.2017 10:46

Оболонский суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

Оболонский районный суд Киева продолжил во вторник, 28 сентября, рассмотрение дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет РБК-Украина.

По полученным данным, интересы Януковича в суде представляет государственный адвокат Максим Герасько.

Напомним, накануне прокуратуре удалось представить в суде первый том своих доказательств.

Стоит отметь, что Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, адвокат Виктора Януковича Максим Герасько попросил суд оплатить ему поездку к экс-президенту в Ростов-на-Дону для согласования правовой позиции. По словам адвоката, в настоящее время он не имеет никаких возможностей связаться со своим подзащитным.

Теги материала: Виктор Янукович, суд, госизмена, адвокат
Новости СМИ2
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