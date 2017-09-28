Оболонский суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

MIGnews.com.ua

Оболонский районный суд Киева продолжил во вторник, 28 сентября, рассмотрение дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет РБК-Украина .

По полученным данным, интересы Януковича в суде представляет государственный адвокат Максим Герасько.

Напомним, накануне прокуратуре удалось представить в суде первый том своих доказательств.

Стоит отметь, что Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.