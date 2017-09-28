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Указом императора Японии объявлен роспуск нижней палаты парламента
28.09.2017 09:17

Указом императора Японии объявлен роспуск нижней палаты парламента

В четверг, 28 сентября, в Японии распустили нижнюю палату парламента, а досрочные выборы ожидаются 22 октября этого года, сообщает УНН.

По словам консерватора Синдзо Абэ, он надеется, что поддержка его избирателей в последние месяцы поможет его коалиции, возглавляемой Либерально-демократической партией (ЛДП), поддерживать простое большинство.

"Это будет жесткая битва, но все зависит от того, как мы будем защищать Японию, а также жизнь и мирное существование японцев", - отметил Абэ группе законодателей.

Стоит отметить, что рейтинг Абэ поднялся примерно до 50% с 30% в июле. Рост рейтинга возможно связан с его лидерством во время нынешнего кризиса в Северной Корее.

Как сообщал MIGnews.com.ua, власти Японии подготовили и намерены предложить Российской Федерации план совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

Теги материала: Япония, парламент, досрочные выборы
Новости СМИ2
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