Самолет главы Пентагона попал под обстрел около аэропорта Кабула

MIGnews.com.ua

Члены радикального исламистского движения "Талибан" в Кабуле осуществили запуск нескольких снарядов возле международного аэропорта Кабула, пытаясь попасть в самолет министра обороны Соединенных Штатов Америки Джеймса Мэттиса, прибывшего с целью визита в Афганистан, передает The Associated Press.

Согласно последней информации, вследствие обстрела умерла одна жительница Афганистана, кроме того, 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Отмечается, что афганские спецназовцы отбили нападение, в результате чего удалось ликвидировать четырех боевиков.

Официальный представитель МВД Афганистана рассказал, что боевики в районе аэропорта осуществили запуск шести снарядов, которые повредили международный аэропорт, а также военный сектор территории и два дома местных жителей.

Подчеркивается, что во время инцидента сам министр обороны США находился на официальной встрече том Афганистана Ашрафом Гани и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В текущее время устанавливается, был ли поврежден самолет Мэттиса.