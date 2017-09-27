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Самолет главы Пентагона попал под обстрел около аэропорта Кабула
27.09.2017 21:41

Самолет главы Пентагона попал под обстрел около аэропорта Кабула

Члены радикального исламистского движения "Талибан" в Кабуле осуществили запуск нескольких снарядов возле международного аэропорта Кабула, пытаясь попасть в самолет министра обороны Соединенных Штатов Америки Джеймса Мэттиса, прибывшего с целью визита в Афганистан, передает The Associated Press.

Согласно последней информации, вследствие обстрела умерла одна жительница Афганистана, кроме того, 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Отмечается, что афганские спецназовцы отбили нападение, в результате чего удалось ликвидировать четырех боевиков.

Официальный представитель МВД Афганистана рассказал, что боевики в районе аэропорта осуществили запуск шести снарядов, которые повредили международный аэропорт, а также военный сектор территории и два дома местных жителей.

Подчеркивается, что во время инцидента сам министр обороны США находился на официальной встрече том Афганистана Ашрафом Гани и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В текущее время устанавливается, был ли поврежден самолет Мэттиса.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Соединенные Штаты Америки намерены решать проблему с Северной Кореей дипломатическим путем. Такое заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис.

Теги материала: обстрел, Кабул, Афганистан, Джеймс Мэттис, самолет, США
Новости СМИ2
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