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Взрывы на складах в Калиновке: стала известна сумма ущерба
27.09.2017 19:39

Взрывы на складах в Калиновке: стала известна сумма ущерба

Секретарь комитета по национальной безопасности и обороне Верховной Рады Иван Винник заявил, что в результате взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области государство понесло убытки на сумму в 800 миллионов долларов. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

"Государство потеряло сегодня в результате взрывов боеприпасов на сумму около 800 миллионов долларов по рыночным ценам, даже если считать, что они не новые. При этом не имеет значения, взрывались танковые снаряды или боеприпасы к РСЗО", - заявил политик.

При этом он выразил мнение, что произошедшее в Калиновке является уже третьей подобной ситуацией.

"Власти считают успехом, что они эвакуируют население. Но они должны сделать все, чтобы такой причины не было", - заявил Винник.

Он также подчеркнул, что боеприпасы было бы тяжелее уничтожить, если бы они даже были зарыты в "силосные ямы". А хранение снарядов под открытым небом очень упрощает работу диверсантов.  

"В Калиновке было уничтожено большое количество боеприпасов с точки зрения стоимости. Нужно срочно строить новые подземные хранилища и хранить там боеприпасы", - добавил Винник.   

Как сообщал MIGnews.com.ua, в  Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили о стабилизации ситуации в поселке Калиновка Винницкой области.

Теги материала: Винник, Винница, взрывы, боеприпасы, склад
Новости СМИ2
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