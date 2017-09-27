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В Украину из-за визитов в "ЛДНР" не пустили депутата из Венгрии
27.09.2017 19:22

В Украину из-за визитов в "ЛДНР" не пустили депутата из Венгрии

Сотрудники Государственной пограничной службы не пустили в Украину  депутата Европейского парламента от партии "За лучшую Венгрию" Кристине Морваи. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"Около 15:00 на Закарпатье на границе с Венгрией сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и не пропустили в Украину венгерского политического деятеля, которому Служба безопасности Украины запретила въезд до июля 2019 года", - сообщил Слободян.

Он также отметил, что Морваи прибыла в пункт пропуска "Лужанака" - именно на этом КПП пограничники во время паспортного контроля и выполнили поручение СБУ в отношении нее.

"По имеющейся информации, она в 2014 году посещала временно неподконтрольные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и выражала поддержку самопровозглашенным руководителям на этих территориях", - написал пресс-секретарь Госпогранслужбы.

При этом он отметил, что венгерскому депутату вручили решение об отказе в пересечении украинской границы, в котором были указаны правовые основания для ограничения въезда.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 26 сентября, во французском городе Марсель открыли представительство "Донецкой народной республики".

Теги материала: Госпогранслужба, Венгрия, депутат, граница, ДНР, ЛНР
Новости СМИ2
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