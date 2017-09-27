Россия не пустила украинских консулов к Павлу Грибу

MIGnews.com.ua

Россия не позволила украинским консулам встретиться с удержываемым в Краснодарском СИЗО Павлом Грибом, пишет Украинская правда .

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Марьяны Бецы, украинские дипломаты встречались с Павлом только один раз - 18 сентября. Однако тогда им не позволили передать парню необходимые лекарства. Также нельзя было задавать украинцу вопросы, которые касались условий его содержания.

"Наши дипломаты обратились в ФСБ РФ в Краснодарском крае с просьбой разрешить встречу с Павлом 27 сентября. Однако никакого ответа не получили", - заявила Беца.

При этом она подчеркнула, что также в МИДе не получили разрешения на обследование Гриба украинскими врачами.

"Гриба якобы обследовали российские врачи, но никакой информации о том, какие у него брали анализы и какие выводы медиков, нам не сообщили. Скорее всего, это было сделано с целью снять вопрос о обследование Гриба украинскими врачами", - сказала Беца.

Стоит отметить, что украинские консулы ничего не знают о состоянии здоровья Павла Гриба, условий его содержания, а также информации о ходе следствия по его якобы "причастности" к террористическому акту.