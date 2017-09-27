Апелляционный суд отменил арест имущества Насалика

Апелляционный суд Киева отменил арест квартиры и жилого дома министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, сообщают Українські новини.
Согласно материалам дела, суд удовлетворил апелляционную жалобу главы Минэнергоугля и отменил решение суда первой инстанции.
По мнению коллегии судей, решение Печерского районного суда Киева об обеспечении иска бизнесмена Петра Дыминского вынесено с нарушением норм процессуального права и является преждевременным.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Печерский районный суд Киева наложил арест на квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика. Данное решение было принято из-за долгов министра перед истцом. Через некоторое время министр подал апелляцию на решение Печерского райсуда.