Апелляционный суд отменил арест имущества Насалика

MIGnews.com.ua

Апелляционный суд Киева отменил арест квартиры и жилого дома министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, сообщают Українські новини .

Согласно материалам дела, суд удовлетворил апелляционную жалобу главы Минэнергоугля и отменил решение суда первой инстанции.

По мнению коллегии судей, решение Печерского районного суда Киева об обеспечении иска бизнесмена Петра Дыминского вынесено с нарушением норм процессуального права и является преждевременным.