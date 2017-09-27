Мураев о взрывах в Калиновке: Это попытка скрыть масштабы воровства в ВСУ

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Народный депутат Украины Евгений Мураев считает, что происшествие на складах боеприпасов в калиновке Винницкой области является попыткой скрыть масштабы воровства в ВСУ. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne .

"Сейчас горят склады. Это попытка скрыть масштабы воровства Вооруженных сил Украины в самый легкий способ. Нужно в первую очередь разбираться с теми, кто руководит этими процесссами и кто греет на них руки", - заявил нардеп.

Вместе с тем Мураев подчеркнул, что еще никто не ответил ни за одно военное преступление.

"Ни за одно военное преступление еще никто не ответил - ни за Дебальцево, ни за Иловайск, ни за Балаклею", - отметил нардеп.

"Запахло жареным: все понимают, что отношение к Украине меняется, все понимают, что уже вмешиваются геополитические игроки, в том числе и последнее заявление в ООН", - заявил Мураев.

Также было сказано, что "после войны будет разбирательство, будут проходить проверки того, сколько всего было украдено и делать это будет, безусловно, следующая власть".

По мнению парламентария, "активизация международных организаций может говорить о скором завершении войны на Донбассе".

Кроме того политик отметил, что взрывы в Дебальцево, Иловайске, Балаклее и Калиновке нанесли Украине огромный ущерб.

"Это все принесло десятки миллиардов гривен ущерба, и никто за это не ответил. Все сидят в своих креслах. Если бы такая ситуация произошла в европейском государстве, в отставку бы уже подали и премьер-министр и министр обороны с министром внутренних дел", - резюмировал Мураев.