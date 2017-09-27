Чубаров прокомментировал приговор Ильми Умерова

MIGnews.com.ua

Президент Российской Федерации Владимир Путин санкционировал приговор на убийство заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

"Президент России Путин санкционировал приговор на убийство заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова", - отметил Чубаров.

При этом он подчеркнул, что приговорив Умерова является, по сути, приговором "к смерти, поскольку помещение человека, страдающего болезнью Паркинсона в прогрессирующей форме, гипертонией и сахарным диабетом, означает ничто иное, как лишение человека элементарной медицинской помощи и поддержке родных".

"Объявленное оккупационным российским судом решение по отношению к заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова является еще одним свидетельством усиления репрессий против крымскотатарского народа, осуществляемых российской оккупационной властью Крыма", - заявил Чубаров.