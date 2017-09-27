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Чубаров прокомментировал приговор Ильми Умерова
27.09.2017 15:27

Чубаров прокомментировал приговор Ильми Умерова

Президент Российской Федерации Владимир Путин санкционировал приговор на убийство заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

"Президент России Путин санкционировал приговор на убийство заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова", - отметил Чубаров.

При этом он подчеркнул, что приговорив Умерова является, по сути, приговором "к смерти, поскольку помещение человека, страдающего болезнью Паркинсона в прогрессирующей форме, гипертонией и сахарным диабетом, означает ничто иное, как лишение человека элементарной медицинской помощи и поддержке родных".

"Объявленное оккупационным российским судом решение по отношению к заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова является еще одним свидетельством усиления репрессий против крымскотатарского народа, осуществляемых российской оккупационной властью Крыма", - заявил Чубаров.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Симферопольский районный суд приговорил зaместителя главы Мeджлиса крымскотaтарского нaрода Ильми Умeрова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Теги материала: Рефат Чубаров, Меджлис, суд, приговор, Россия
Новости СМИ2
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