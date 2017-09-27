СБУ пришла с обысками в "Николаевоблавтодор"

MIGnews.com.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками на госпредприятие "Николаевоблавтодор", сообщает местное издание "Новости-N" .

"В среду, 27 сентября, на государственном предприятии "Николаевоблавтодор" сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски. Обыски проходят в бухгалтерии и кабинетах руководства", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что обыски начались в 08:30. Следственные действия проводят в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог).

По полученным данным, обыски связаны с деятельностью бывшего главы облавтодора.