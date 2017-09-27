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В Херсоне чиновник горсовета погорел на взятке
27.09.2017 13:59

В Херсоне чиновник горсовета погорел на взятке  Фоторепортаж

Чиновник Херсонского городского совета попался на взяточничестве. Об этом сообщили в  пресс-службе прокуратуры в Херсонской области.

По полученным данным, чиновник требовал 12 тысяч долларов за реализацию схемы по хищению бюджетных средств.

"В первый раз он получил 2 тысячи долларов. Всего ему должны были принести более 12 тысяч долларов", - рассказали в прокуратуре.

Стоит отметить, что сотрудники областной прокуратуры провели шесть обысков в служебных помещениях Херсонского горсовета, по месту жительства чиновника и его сообщников.

По данному факту открыто уголовное произвосдтсво. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководителей подразделений департамента экологии Одесского городского совета задержали на взятке в 300 тысяч гривен.

Теги материала: Херсон, горсовет, взятка, задержание, прокуратура
Новости СМИ2
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