В Херсоне чиновник горсовета погорел на взятке

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Чиновник Херсонского городского совета попался на взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Херсонской области.

По полученным данным, чиновник требовал 12 тысяч долларов за реализацию схемы по хищению бюджетных средств.

"В первый раз он получил 2 тысячи долларов. Всего ему должны были принести более 12 тысяч долларов", - рассказали в прокуратуре.

Стоит отметить, что сотрудники областной прокуратуры провели шесть обысков в служебных помещениях Херсонского горсовета, по месту жительства чиновника и его сообщников.

По данному факту открыто уголовное произвосдтсво. Продолжаются следственные действия.