Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Взрывы на складах в Калиновке: на ликвидацию последствий выделили 100 млн гривен
27.09.2017 13:51

Взрывы на складах в Калиновке: на ликвидацию последствий выделили 100 млн гривен

Кабинет министров Украины выделил 100 миллионов гривен на ликвидацию последствий взрывов на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой области. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, которое транслировал телеканал NewsOne.

По словам украинского премьера, данную сумму выделят из резервного фонда, также как это сделали после взрывов в Балаклее.

"Хочу сказать, что мы, как и в (случае с детонацией боеприпасов на складах, - ред.) Балаклее, на ликвидацию этой чрезвычайной ситуации выделим сегодня правительством из резервного фонда такую же точно цифру - 100 миллионов гривен", - заявил Гройсман.

При этом он подчеркнул, что в случае необходимости правительство выделит дополнительные средства.

Как сообщал MIGnews.com.ua, офицер Управления по связям с общественностью Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил, что в результате взрывов и пожара в Калиновке Винницкой области были повреждены 30% складов.

Теги материала: Владимир Гройсман, Винница, взрывы, деньги
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [2] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Мураев о взрывах в Калиновке: Это попытка скрыть масштабы воровства в ВСУ
Важное
Эксклюзив  Мураев о взрывах в Калиновке: Это попытка скрыть масштабы воровства в ВСУ  Видеорепортаж
Фесенко: Виновные в ситуации в Калиновке должны понести наказание
Важное
Эксклюзив  Фесенко: Виновные в ситуации в Калиновке должны понести наказание
Суд обязал "Ощадбанк" показать, сколько денег находится на счетах Януковича
Важное
Суд обязал "Ощадбанк" показать, сколько денег находится на счетах Януковича
Сарган: В госбюджет поступили первые "миллионы Януковича"
Важное
Сарган: В госбюджет поступили первые "миллионы Януковича"
Гройсман назвал условие для повышения пенсий в октябре
Важное
Гройсман назвал условие для повышения пенсий в октябре
Шкиряк опроверг участие украинской ДРГ в покушении на "министра "ДНР"
Важное
Шкиряк опроверг участие украинской ДРГ в покушении на "министра "ДНР"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Мураев о взрывах в Калиновке: Это попытка скрыть масштабы воровства в ВСУ
Эксклюзив  Мураев о взрывах в Калиновке: Это попытка скрыть масштабы воровства в ВСУ  Видеорепортаж
27.09.2017
Эксперт о взрывах в Калиновке: Военное руководство не сделало выводов из прошлых ошибок
Эксклюзив  Эксперт о взрывах в Калиновке: Военное руководство не сделало выводов из прошлых ошибок
27.09.2017
Фесенко: Виновные в ситуации в Калиновке должны понести наказание
Эксклюзив  Фесенко: Виновные в ситуации в Калиновке должны понести наказание
27.09.2017
В Виннице из-за взрывов на складах с боеприпасами закрыли аэропорт
Эксклюзив  В Виннице из-за взрывов на складах с боеприпасами закрыли аэропорт
27.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика