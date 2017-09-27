Взрывы на складах в Калиновке: на ликвидацию последствий выделили 100 млн гривен

Кабинет министров Украины выделил 100 миллионов гривен на ликвидацию последствий взрывов на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой области. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, которое транслировал телеканал NewsOne.
По словам украинского премьера, данную сумму выделят из резервного фонда, также как это сделали после взрывов в Балаклее.
"Хочу сказать, что мы, как и в (случае с детонацией боеприпасов на складах, - ред.) Балаклее, на ликвидацию этой чрезвычайной ситуации выделим сегодня правительством из резервного фонда такую же точно цифру - 100 миллионов гривен", - заявил Гройсман.
При этом он подчеркнул, что в случае необходимости правительство выделит дополнительные средства.
Как сообщал MIGnews.com.ua, офицер Управления по связям с общественностью Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил, что в результате взрывов и пожара в Калиновке Винницкой области были повреждены 30% складов.