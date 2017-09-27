В Крыму суд приговорил Умерова к двум годам в колонии

MIGnews.com.ua

Симферопольский районный суд приговорил зaместителя главы Мeджлиса крымскотaтарского нaрода Ильми Умeрова к двум годам лишения свободы, сообщает Крым.Реалии.

По полученным данным, соответствующее решение было принято во время заседания в среду, 27 сентября.

В соответствии с решением суда Умеров будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Стоит отметить, что оглашение приговора началось без присутствия адвоката Ильми Умерова Марка Фейгина и защитника Александра Подрабинека.

После заседания суда Фейгин в своем Twittеr-аккаунте написал, что ожидал смягчения приговора после обнародования доклада Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в аннексированном Крыму.