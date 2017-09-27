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Адвокат Януковича попросил суд оплатить ему поездку в Ростов-на-Дону
27.09.2017 12:10

Адвокат Януковича попросил суд оплатить ему поездку в Ростов-на-Дону

Адвокат Виктора Януковича Максим Герасько попросил суд оплатить ему поездку к экс-президенту в Ростов-на-Дону для согласования правовой позиции, сообщает Newsone.

"Прошу суд отложить рассмотрение дела до согласования правовой позиции и обеспечить финансирование для поездки в Ростов-на Дону к подзащитному", - заявил Герасько в ходе судебного заседания.

Кроме этого, адвокат Януковича подчеркнул, что на данный момент он не имеет никаких возможностей связаться с екс-президентом.

По словам Герасько, ему не был предоставлен ни номер телефона, ни адрес электронной почты, а только фактический адрес проживания Виктора Януковича.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что первая часть конфискованных у бывшего президента Украины Виктора Януковича 200 миллионов долларов поступила в госбюджет Украины.

Теги материала: Виктор Янукович, адвокат, Ростов-на-Дону, суд
Новости СМИ2
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