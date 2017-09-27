Адвокат Януковича попросил суд оплатить ему поездку в Ростов-на-Дону

Адвокат Виктора Януковича Максим Герасько попросил суд оплатить ему поездку к экс-президенту в Ростов-на-Дону для согласования правовой позиции, сообщает Newsone.
"Прошу суд отложить рассмотрение дела до согласования правовой позиции и обеспечить финансирование для поездки в Ростов-на Дону к подзащитному", - заявил Герасько в ходе судебного заседания.
Кроме этого, адвокат Януковича подчеркнул, что на данный момент он не имеет никаких возможностей связаться с екс-президентом.
По словам Герасько, ему не был предоставлен ни номер телефона, ни адрес электронной почты, а только фактический адрес проживания Виктора Януковича.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что первая часть конфискованных у бывшего президента Украины Виктора Януковича 200 миллионов долларов поступила в госбюджет Украины.