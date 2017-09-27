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Фесенко: Виновные в ситуации в Калиновке должны понести наказание
27.09.2017 12:02

Эксклюзив  Фесенко: Виновные в ситуации в Калиновке должны понести наказание

Люди, которые имеют отношение к взрывам на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области, должны понести уголовную ответственность. Такое заявление сделал политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала NewsOne.

По словам эксперта, одной из версий расследования взрывов является диверсия.

В ответ на вопрос журналиста о том, кто понесет наказание, Фесенко попросил не заниматься "шантазиями".

"Давайте не будем заниматься шантазиями. Это очень красивое слово "политическая ответственность". Но если бы у нас за каждый инцидент была политическая ответственность, у нас бы не осталось ни одного политика. В данном случае необходимо ставить вопрос не о политической, а о уголовной и административной ответственности тех людей, которые это допустили", - заявил политолог.

Как сообщал MIGnews.com.ua, советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что детонация боеприпасов произошла на открытых площадках хранения.

Теги материала: Владимир Фесенко, взрывы, склад, боеприпасы
Новости СМИ2
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