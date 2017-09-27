Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
На севере Крыма Россия планирует возвести 50-километровый забор
27.09.2017 11:43

На севере Крыма Россия планирует возвести 50-километровый забор

В России пограничники объявили конкурс на поставку и монтаж заграждения протяженностью 49,5 км в Крыму, сообщает Корреспондент.

По данным источника, начальная цена государственного контракта составляет 212,9 млн рублей или порядка 3,7 млн долларов. Источником финансирования является федеральный бюджет России.

Стоит отметить, что инженерное заграждение предназначено для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения, как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 октября, а аукцион намечен на 16 октября.

Местоположение планируемого заграждения, которое уже должно быть построено до 20 декабря, в документах не указано. Но место доставки известно: Красноперекопский район на севере Крыма. ФСБ не комментирует информацию о месте установки забора.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, начальник Южного военного округа РФ Вадим Астафьев сообщил, что в южных регионах России и в Крыму в полную боевую готовность привели авиацию и ПВО.

Теги материала: Крым, забор, Россия, ограждение, граница
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [61] всего оценили 7
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Чубаров прокомментировал приговор Ильми Умерова
Важное
Чубаров прокомментировал приговор Ильми Умерова
В Крыму суд приговорил Умерова к двум годам в колонии
Важное
В Крыму суд приговорил Умерова к двум годам в колонии
В Литве заявили, что РФ симулировала атаки на страны Балтии во время учений "Запад-2017"
Важное
В Литве заявили, что РФ симулировала атаки на страны Балтии во время учений "Запад-2017"
Украина потребовала от РФ обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
Важное
Украина потребовала от РФ обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
Волкер об агрессии РФ: Гаранты Будапештского меморандума сделали недостаточно для Украины
Важное
Волкер об агрессии РФ: Гаранты Будапештского меморандума сделали недостаточно для Украины
МИД РФ: В Украине не происходит ничего такого, чтобы поставлять ВСУ американское оружие
Важное
МИД РФ: В Украине не происходит ничего такого, чтобы поставлять ВСУ американское оружие

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Мураев о взрывах в Калиновке: Это попытка скрыть масштабы воровства в ВСУ
Эксклюзив  Мураев о взрывах в Калиновке: Это попытка скрыть масштабы воровства в ВСУ  Видеорепортаж
27.09.2017
Эксперт о взрывах в Калиновке: Военное руководство не сделало выводов из прошлых ошибок
Эксклюзив  Эксперт о взрывах в Калиновке: Военное руководство не сделало выводов из прошлых ошибок
27.09.2017
Фесенко: Виновные в ситуации в Калиновке должны понести наказание
Эксклюзив  Фесенко: Виновные в ситуации в Калиновке должны понести наказание
27.09.2017
В Виннице из-за взрывов на складах с боеприпасами закрыли аэропорт
Эксклюзив  В Виннице из-за взрывов на складах с боеприпасами закрыли аэропорт
27.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика