На севере Крыма Россия планирует возвести 50-километровый забор

В России пограничники объявили конкурс на поставку и монтаж заграждения протяженностью 49,5 км в Крыму, сообщает Корреспондент.
По данным источника, начальная цена государственного контракта составляет 212,9 млн рублей или порядка 3,7 млн долларов. Источником финансирования является федеральный бюджет России.
Стоит отметить, что инженерное заграждение предназначено для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения, как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 октября, а аукцион намечен на 16 октября.
Местоположение планируемого заграждения, которое уже должно быть построено до 20 декабря, в документах не указано. Но место доставки известно: Красноперекопский район на севере Крыма. ФСБ не комментирует информацию о месте установки забора.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, начальник Южного военного округа РФ Вадим Астафьев сообщил, что в южных регионах России и в Крыму в полную боевую готовность привели авиацию и ПВО.