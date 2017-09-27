На севере Крыма Россия планирует возвести 50-километровый забор

MIGnews.com.ua

В России пограничники объявили конкурс на поставку и монтаж заграждения протяженностью 49,5 км в Крыму, сообщает Корреспондент .

По данным источника, начальная цена государственного контракта составляет 212,9 млн рублей или порядка 3,7 млн долларов. Источником финансирования является федеральный бюджет России.

Стоит отметить, что инженерное заграждение предназначено для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения, как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 октября, а аукцион намечен на 16 октября.

Местоположение планируемого заграждения, которое уже должно быть построено до 20 декабря, в документах не указано. Но место доставки известно: Красноперекопский район на севере Крыма. ФСБ не комментирует информацию о месте установки забора.