Взрывы на складах в Калиновке: Порошенко созывает военный кабинет

MIGnews.com.ua

В среду, 27 сентября, президент Украины Петр Порошенко созывает военный кабинет. Об этом президент написал в своем Twitter-аккаунте.

Стоит отметить, что Порошенко созывает военный кабинет с участием премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, главы СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы.

"Получив доклад начальника Генштаба и главы СБУ, сразу же приказал им вылететь в Винницкую область. Также на протяжении ночи получал информацию штаба по ликвидации аварии, от Премьер-министра и министра обороны", - написал Порошенко.

Кроме этого, президент не оставил без внимания эффективные действия центральной и местной власти, а также волонтеров во время эвакуации населения.