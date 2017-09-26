Рабинович: Эта власть "выперла" заграницу более 10 миллионов украинцев

MIGnews.com.ua

Власть вынудила уехать заграницу более 10 миллионов украинцев и считает, что это какая-то победа. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович, передает NewsNetwork.

"Я не понимаю, почему так все радуются, что с десяток миллионов украинцев уехали из страны. И не понимаю радости или гордости, которая должна разрывать мое сердце или как должно подниматься мое национальное достоинство, от того, что несколько миллионов украинцев трудятся в Польше, чтобы поднять экономику Польши. Еще более 1 миллиона человек трудятся в Чехии, Португалии, Италии и так далее", - заявил народный депутат.

"Эта власть выперла заграницу более 10 миллионов украинцев и считает, что это какая-то победа или мы должны этим гордиться. Все ждут, что мы теперь будем аплодировать этому безвизу. Я аплодирую возможности интеграции в Европу, но в том случае, если Европа строится в Украине, а не когда украинцы стали обслуживающим персоналом в борделях и туалетах Европы. Такая Европа нам не нужна", - считате Рабинович.

По мнению политика, "проблему европейского интеграции необходимо рассматривать глубже - Европу надо строить тут, в Украине".

"Нам нужны европейские социальные стандарты. А что строят вместо этого у нас? Убивают пенсионеров и считают, что это по-европейски, когда принимают драконовскую реформу, направленную на уничтожение стариков. Лишают нас права на здравоохранение, убирают бесплатную медицину, скорые, закрывают клиники – и называют это Европой. Напомню, что эти же европейцы заставляют нас вырубать наши богатейшие леса, а у себя по 10 тысяч евро штраф вводят за каждый пенечек. Что это за Европа тогда? Нас уже обкладывают сумасшедшими налогами, государственными ипотеками, втягивают нас всех в финансовую ловушку якобы во имя "помощи" от Европы, а на самом деле – в стремлении получить от Европы то, что можно тут же разграбить и увести в оффшоры", - констатировал парламентарий.

"Европа – это когда человек может прожить в своей стране, жить с гордо поднятой головой, в достатке, в богатстве. Европа – это когда ты гордишься тем, как ты живешь. Такую Европу и надо строить в Украине. Экономическая программа партии "За життя" состоит в том, чтобы построить в Украине "Швейцарию Восточной Европы" – и мы планируем начать это совсем скоро", – резюмировал Рабинович.