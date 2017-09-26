В Литве заявили, что РФ симулировала атаки на страны Балтии во время учений "Запад-2017"

MIGnews.com.ua

Россия отрабатывала варианты нападения на страны Балтии во время белорусско-российских учений "Запад-2017". Такое заявление сделал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, пишет РБК-Украина .

"Важно, что Россия симулировала атаку на все страны Балтии", - заявил Кароблис.

При этом он подчеркнул, что во время учений хорошо было видно использование тактических и стратегических решений, а также реальные бомбардировки близ литовской границы. В этом контексте Кароблис напомнил, что Российская Федерация максимально широко проинформировала НАТО о предстоящих учениях - в Альянс направили "соответствующие приглашения".

Также литовский министр выразил мнение, что Россия становится все более серьезной угрозой для прибалтийских стран и НАТО. ​

"Это уже не армия, которая была в 2009 или 2014 годах. Она учится на ошибках в Сирии и явно набирает силу", - отметил Кароблис.

Вместе с тем он заявил, что реальное число военных, участвующих в учениях "Запад-2017", значительно превысило заявленное.