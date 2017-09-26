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В Литве заявили, что РФ симулировала атаки на страны Балтии во время учений "Запад-2017"
26.09.2017 19:13

В Литве заявили, что РФ симулировала атаки на страны Балтии во время учений "Запад-2017"

Россия отрабатывала варианты нападения на страны Балтии во время белорусско-российских учений "Запад-2017". Такое заявление сделал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, пишет РБК-Украина.

"Важно, что Россия симулировала атаку на все страны Балтии", - заявил Кароблис.

При этом он подчеркнул, что во время учений хорошо было видно использование тактических и стратегических решений, а также реальные бомбардировки близ литовской границы. В этом контексте Кароблис напомнил, что Российская Федерация максимально широко проинформировала НАТО о предстоящих учениях - в Альянс направили "соответствующие приглашения".

Также литовский министр выразил мнение, что Россия становится все более серьезной угрозой для прибалтийских стран и НАТО. ​

"Это уже не армия, которая была в 2009 или 2014 годах. Она учится на ошибках в Сирии и явно набирает силу", - отметил Кароблис.

Вместе с тем он заявил, что реальное число военных, участвующих в учениях "Запад-2017", значительно превысило заявленное.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин во время российско-белорусских учений "Запад-2017" продемонстрировал готовность к наступательной войне.

Теги материала: Литва, военные учения, Россия, Минобороны
Новости СМИ2
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