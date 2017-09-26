Полторак обсудил с министром обороны Канады введение миротворцев на Донбасс

Министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с канадским коллегой Харджитом Сейджжаном вопрос о введение на донбасс миротворческого контингента ООН. Об этом глава Минобороны Украины заявил в ходе брифинга в Киеве, пишет РБК-Украина.
"Я хочу поблагодарить министра Канады за теплый прием наших ребят на "Играх непокоренных". Поздравляю также наших ребят с золотой и бронзовой медалями. Наша встреча была плановой, о ней мы договаривались еще в апреле. Наша беседа была о том, какая ситуация сейчас в мире. Мы говорили об оборонной сфере и перспективах на будущее. Мы обсудили поддержку Канадой развертывания миротворческой миссии на Донбассе", - заявил Полторак.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что власти его страны еще не приняли окончательного решения по введению в зону конфликта на востоке Украины миротворческого контингента ООН.