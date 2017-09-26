У Порошенко отреагировали на угрозы Венгрии из-за принятия закона об образовании

MIGnews.com.ua

Заявления Венгрии относительно закона об образовании в Украине связаны выборами в этой стране и попыткой отвлечь внимание от проблем в отношениях с ЕС. Такое заявление сделал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире Радио Свобода .

"Эти все истерические заявления венгерской стороны связаны, прежде всего, с парламентскими выборами в Венгрии, которые состоятся в следующем году, а также с тем, что Венгрия хочет отвлечь внимание от нынешних проблем в отношениях с ЕС, в частности в контексте миграционных вопросов", - заявил украинский политик.

При этом он выразил мнение, что украинская сторона должна действовать спокойно и взвешенно, однако не поступаться национальными интересами.

"Мы должны продемонстрировать, что мы большая европейская нация, у нас есть свои национальные интересы и у нас есть свой позвоночник. И нас на этом пути не сломать", - отметил Елисеев.

Также он выразил мнение, что Венгрии нужно было урегулировать данную проблему в двустороннем формате, однако власти этой страны решили идти на более широкий формат.

"Мы готовы к двусторонним консультациям, привлекать экспертов, чтобы доказать, что этот закон соответствует лучшим европейским стандартам и отвечает как интересам венгерского национального меньшинства, так и интересам украинской стороны", - заявил Елисеев.