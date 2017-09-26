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Елисеев: Миротворческая миссия на Донбассе не противоречит поставкам оружия
26.09.2017 17:58

Елисеев: Миротворческая миссия на Донбассе не противоречит поставкам оружия

Введение на Донбасс миротворческого контингента ООН не противоречит поставкам в Украину оборонительного оружия. Такое заявление сделал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, пишет Еспресо.TV.

"Я не стал бы связывать предоставление оборонительного оружия с миротворческой операцией. Это все инструменты, которые должны принести мир. Это то, к чему стремится президент. Мы стараемся использовать все возможности, которые на сегодня есть, чтобы политико-дипломатическим путем урегулировать ситуацию на Донбассе", - заявил Елисеев.

При этом он подчеркнул, что говорить о том, что что-то будет, а чего-то - нет, нельзя.

Также Елисеев заявил, что у команды президента пока что нет плана "Б" на случай, если ООН откажет размещать миротворцев на Донбассе. Однако замглавы АПУ убежден, что миротворческая миссия будет действовать на Донбассе, так как в ходе закрытой части встречи президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом стороны пришли к согласию в вопросе всех особенностей работы миротворцев.

"Были обсуждены определенные параметры, даже временные рамки (работы миссии, - ред.)", - подчеркнул Елисеев.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что в Украине в настоящее время не происходит ничего такого, чтобы предоставлять Вооруженным силам Украины летальное оружие.

Теги материала: Елисеев, Донбасс, миротворцы, оружие, поставки
Новости СМИ2
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