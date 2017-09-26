Испания заблокировала 140 сайтов, поддерживающих референдум в Каталонии

MIGnews.com.ua

Правительство Испании заблокировало как минимум 140 сайтов, которые поддерживали проведение референдума о независимости в Каталонии. Об этом сообщает efe.com .

Представители гражданской гвардии заблокировали более 140 веб-сайтов, включая ресурс Каталонской национальной ассамблеи.

Кроме того, сообщается, что сайты были заблокированы в соответствии с резолюцией Высшего суда Каталонии, которую приняли 23 сентября этого года. Данное решение разрешает сотрудникам правоохранительных органов закрывать сайты за то, что они поддерживают запрещенный Конституционным судом Испании референдум.

Как сообщал MIGnews.com.uа, активисты вышли на уличные акции, чтобы поддержать проведение референдума о независимости , во многих городах Каталонии.