Украина потребовала от РФ обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

MIGnews.com.ua

Россия должна сделать все возможное для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ на Донбассе. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел крайне обеспокоено информацией о снятии 24 сентября 2017 Российской Федерацией и подконтрольными ей боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих на временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, охраны с объектов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российская сторона продолжает запугивать наблюдателей.

"Несомненно, эти целенаправленные шаги призваны, среди прочего, создать дополнительные искусственные аргументы в пользу предложенной Россией и не поддержанной Украиной и ее международными партнерами инициативы по размещению миротворческих сил ООН исключительно с целью защиты персонала СММ ОБСЕ вдоль линии разграничения", - подчеркнули в МИДе и призвали Россию повлиять на ситуацию.

Напомним, накануне представители незаконных вооруженных формирований заявили, что больше не намерены охранять наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.