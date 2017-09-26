Украина потребовала от РФ обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Россия должна сделать все возможное для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ на Донбассе. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
"Министерство иностранных дел крайне обеспокоено информацией о снятии 24 сентября 2017 Российской Федерацией и подконтрольными ей боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих на временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, охраны с объектов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российская сторона продолжает запугивать наблюдателей.
"Несомненно, эти целенаправленные шаги призваны, среди прочего, создать дополнительные искусственные аргументы в пользу предложенной Россией и не поддержанной Украиной и ее международными партнерами инициативы по размещению миротворческих сил ООН исключительно с целью защиты персонала СММ ОБСЕ вдоль линии разграничения", - подчеркнули в МИДе и призвали Россию повлиять на ситуацию.
Напомним, накануне представители незаконных вооруженных формирований заявили, что больше не намерены охранять наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Как сообщал MIGnews.com.ua, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли Авдеевскую промзону из автоматических и противотанковых гранатометов.