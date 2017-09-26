Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Украина потребовала от РФ обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
26.09.2017 16:56

Украина потребовала от РФ обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Россия должна сделать все возможное для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ на Донбассе. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел крайне обеспокоено информацией о снятии 24 сентября 2017 Российской Федерацией и подконтрольными ей боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих на временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, охраны с объектов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российская сторона продолжает запугивать наблюдателей.

"Несомненно, эти целенаправленные шаги призваны, среди прочего, создать дополнительные искусственные аргументы в пользу предложенной Россией и не поддержанной Украиной и ее международными партнерами инициативы по размещению миротворческих сил ООН исключительно с целью защиты персонала СММ ОБСЕ вдоль линии разграничения", - подчеркнули в МИДе и призвали Россию повлиять на ситуацию.

Напомним, накануне представители незаконных вооруженных формирований заявили, что больше не намерены охранять наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли Авдеевскую промзону из автоматических и противотанковых гранатометов.

Теги материала: МИД Украины, наблюдатели, Донбасс, Россия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [2] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Литве заявили, что РФ симулировала атаки на страны Балтии во время учений "Запад-2017"
Важное
В Литве заявили, что РФ симулировала атаки на страны Балтии во время учений "Запад-2017"
Елисеев: Миротворческая миссия на Донбассе не противоречит поставкам оружия
Важное
Елисеев: Миротворческая миссия на Донбассе не противоречит поставкам оружия
Волкер об агрессии РФ: Гаранты Будапештского меморандума сделали недостаточно для Украины
Важное
Волкер об агрессии РФ: Гаранты Будапештского меморандума сделали недостаточно для Украины
Посол Швеции посетил зону АТО
Важное
Посол Швеции посетил зону АТО  Фоторепортаж
В Канаде хотят обсудить с Украиной вопрос введения на Донбасс миротворцев
Важное
В Канаде хотят обсудить с Украиной вопрос введения на Донбасс миротворцев
Гримчак: Позицию Украины по миротворцам поддерживают все союзники
Важное
Эксклюзив  Гримчак: Позицию Украины по миротворцам поддерживают все союзники  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Киеве мужчина пытается спрыгнуть с Моста влюбленных
Эксклюзив  В Киеве мужчина пытается спрыгнуть с Моста влюбленных
26.09.2017
Гримчак: Позицию Украины по миротворцам поддерживают все союзники
Эксклюзив  Гримчак: Позицию Украины по миротворцам поддерживают все союзники  Видеорепортаж
26.09.2017
Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
Эксклюзив  Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
24.09.2017
Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика