Гриневич прокомментировала слухи о закрытии школ нацменьшинств

MIGnews.com.ua

Сообщения о том, что школы обучения национальных меньшинств будут закрыты из-за принятия закона "Об образовании", не соответствуют действительности. Об этом заявила глава Министерства образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы этим законом, и мы можем это доказывать, не нарушаем наших международных обязательств. И, мне кажется, что в Венгрии было порождено очень много разных мифов по поводу этого закона. Например, парламент их принял решение о том, что якобы в Украине будут закрывать школы с языками национальных меньшинств. Это не соответствует действительности - мы сохраняем все эти школы, мы только расширяем возможность обучения на украинском языке в этих школах, потому что мы имеем сегодня нарушения прав украинских детей венгерского происхождения, которые, приобретая полное среднее образование в Украине, не владеют украинским государственным языком ", - сказала она.

Гриневич добавила, что часть преподавания на венгерском языке сохранят.

"Дети будут учить венгерский язык, но они смогут интегрироваться полноценно в украинское общество, владея украинским языком также на хорошем уровне", - подчеркнула министр.

Кроме того, она уточнила, что Министерство образования и науки намерено проводить консультации с партнерами, доводить до их сведения то, как будет внедряться закон. Также ведомство будет показывать учебные планы.