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Волкер об агрессии РФ: Гаранты Будапештского меморандума сделали недостаточно для Украины
26.09.2017 16:11

Волкер об агрессии РФ: Гаранты Будапештского меморандума сделали недостаточно для Украины

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает, что страны-гаранты Будапештского меморандума сделали недостаточно для Украины с начала российской агрессии. Об этом он заявил в интервью Голосу Америки.

"Все стороны конечно ответственны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в обмен на то, что она отдала свое ядерное оружие, но страна-нарушитель - это Россия. Да, я согласен с вами - США, Франция и Великобритания должны были сделать больше. Нужно было действовать немедленно - это важно для Украины и для принципа нераспространения ядерного оружия. К сожалению, когда Россия вторглась, мы недостаточно сделали и не обратились к этому соглашению", - заявил Волкер.

При этом он подчеркнул, что его целью является оказание Украине помощи в вопросе восстановления ее территориальной целостности.

"Мы там, где мы есть, и должны теперь двигаться вперед. Моя цель, изложенная госсекретарем Тиллерсоном и министром Маттисом, помочь восстановить территориальную целостность Украины. Если мы это сделаем - это будет шаг в направлении к выполнению Будапештских договоренностей", - заявил американский дипломат.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма.

Теги материала: Россия, агрессия, Будапештский меморандум, Украина, США
Новости СМИ2
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