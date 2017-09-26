Омелян: До 2020 года в Украине должны работать 50 аэропортов

MIGnews.com.ua

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что до 2020 года в Украине должно работать 50 аэропортов, пишет NewsOne .

По словам главы Мининфраструктуры, если данный проект удастся воплотить в жизнь, то в Кропивницком может появиться аэропорт.

"К 2020 году у нас амбициозный план увеличить количество аэропортов до 50, это означает и аэропорт в Кропивницкому", - заявил Омелян.

При этом он подчеркнул, что некоторые аэропорты должны работать в качестве хабов. В частности, в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Также, по словам министра, определенные аэропорты можно использовать только в качестве региональных - они будут небольшими и будут связывать города и ближайшие государства. Отдельная категория аэропортов может выполнять функцию внутренней связи между областями или областными центрами Украины.