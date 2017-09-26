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В Кремле отреагировали на закон об образовании в Украине
26.09.2017 15:37

В Кремле отреагировали на закон об образовании в Украине

Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон "Об образовании" может негативно сказаться на русскоязычном населении в Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

"Мы видели (реакцию Венгрии, - ред.). Мы знаем, что многие положения этого закона вызывают очень жесткую реакцию у целого ряда соседей Украины", - заявил российский политик.

Вместе с тем он отметил, что ряд положений закона являются весьма неудачными.

"Безусловно" мы озабочены тем, как этот закон может отразиться на правах русскоязычных граждан Украины. У нас также есть озабоченность. Мы не считаем ряд положений этого закона современными и удачными", –-подчеркнул Песков.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти его страны будут блокировать и ветировать любой шаг, направленный на сближение Украины с Европейским союзом.

Теги материала: Дмитрий Песков, Украина, закон, образование
Новости СМИ2
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