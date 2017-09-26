В Кремле отреагировали на закон об образовании в Украине

Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон "Об образовании" может негативно сказаться на русскоязычном населении в Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Мы видели (реакцию Венгрии, - ред.). Мы знаем, что многие положения этого закона вызывают очень жесткую реакцию у целого ряда соседей Украины", - заявил российский политик.
Вместе с тем он отметил, что ряд положений закона являются весьма неудачными.
"Безусловно" мы озабочены тем, как этот закон может отразиться на правах русскоязычных граждан Украины. У нас также есть озабоченность. Мы не считаем ряд положений этого закона современными и удачными", –-подчеркнул Песков.
Как сообщал MIGnews.com.ua, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти его страны будут блокировать и ветировать любой шаг, направленный на сближение Украины с Европейским союзом.