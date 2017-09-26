Посол Швеции посетил зону АТО

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Атташе по вопросам обороны Посольства Швеции в Украине подполковник Петер Лиден и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Украине Мартин Хагстрем посетили зону проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Шведские дипломаты совершили рабочую поездку для ознакомления с текущей ситуацией на Донбассе.

В ходе визита они пообщались с военнослужащими из военных соединений, личный состав которых в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне АТО. Офицеры гражданско-военного сотрудничества сообщили дипломатам о сложной и опасной экологической ситуации, которая сложилась вокруг резервуара с химическими отходами Торецкого фенольного завода.

"В случае прорыва дамбы, ядовитые химикаты могут попасть в реку Северский Донец, которая является главным источником питьевой воды для большинства жителей региона. Однако обстрелы и отсутствие гарантий со стороны боевиков по соблюдению режима тишины при работе ремонтных бригад делают невозможным проведение надлежащих инженерных мероприятий по укреплению дамбы", - говорится в сообщении.

Хагстрем подчеркнул, что посольство Швеции следит за развитием ситуации на Востоке Украины. Он уверен, что способы выхода из ситуации с дамбой необходимо срочно искать, так как это проблема может иметь катастрофические экологические последствия. Посол указал, что проинформирует соответствующие гуманитарные и оборонные организации, занимающиеся ситуацией на Донбассе, чтобы решить этот вопрос.

Также Лиден добавил, что ситуацию на Востоке Украины тщательно анализируют и изучают. Такие мероприятия проводят для того, чтобы определить пути дальнейшей помощи Вооруженным Силам Украины.

"Как один из вариантов рассматривается вопрос привлечения шведских инструкторов для обучения и тренировки украинских военных медиков", - подчеркнул он.