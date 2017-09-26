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Украина и Венгрия обсудят скандальный закон об образовании
26.09.2017 15:06

Украина и Венгрия обсудят скандальный закон об образовании

Представители Украины и Венгрии 19 октября обсудят закон об образовании, подписанный президентом Петром Порошенко. Об этом сообщила министр образования Украины Лилия Гриневич в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы встречаемся в среду с министром образования Румынии, у меня запланирована на 19 октября встреча с министром, который отвечает за образование в Венгрии. Я надеюсь, что во время этих встреч у нас будет не только политический разговор, но и профессиональный разговор, педагогический, образовательный разговор", - заявила Гриневич.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти его страны будут блокировать и ветировать любой шаг, направленный на сближение Украины с Европейским союзом.

Теги материала: Украина, Венгрия, Минобразования, закон, обсуждение
Новости СМИ2
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