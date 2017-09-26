В Канаде хотят обсудить с Украиной вопрос введения на Донбасс миротворцев

Канада еще не приняла окончательного решения по введению в зону конфликта на востоке Украины миротворческого контингента ООН. Такое заявление сделал министр обороны Канады Харджит Саджан в интервью Укринформу.
"Идея миротворческой миссии на Донбассе возникла лишь недавно и нам еще нужно обсудить ее, ведь к новым предложениям мы всегда подходим продумано", - заявил канадский министр.
Вместе с тем Саджан подчеркнул, что намерен обсудить данный вопрос во время встречи с украинским коллегой Степаном Полтораком.
"Я с нетерпением жду наш разговор на эту тему с министром обороны Украины", - отметил Саджан.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Стороны обговорили размещение миротворческой миссии на Донбассе - Фриланд выразила полную поддержку указанной инициативы и подходов Украины.