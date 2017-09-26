Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В Канаде хотят обсудить с Украиной вопрос введения на Донбасс миротворцев
26.09.2017 14:55

В Канаде хотят обсудить с Украиной вопрос введения на Донбасс миротворцев

Канада еще не приняла окончательного решения по введению в зону конфликта на востоке Украины миротворческого контингента ООН. Такое заявление сделал министр обороны Канады Харджит Саджан в интервью Укринформу.

"Идея миротворческой миссии на Донбассе возникла лишь недавно и нам еще нужно обсудить ее, ведь к новым предложениям мы всегда подходим продумано", - заявил канадский министр.

Вместе с тем Саджан подчеркнул, что намерен обсудить данный вопрос во время встречи с украинским коллегой Степаном Полтораком.

"Я с нетерпением жду наш разговор на эту тему с министром обороны Украины", - отметил Саджан.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Стороны обговорили размещение миротворческой миссии на Донбассе - Фриланд выразила полную поддержку указанной инициативы и подходов Украины.

Теги материала: Канада, Минобороны, Донбасс, миротворцы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [4] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Полторак обсудил с министром обороны Канады введение миротворцев на Донбасс
Важное
Полторак обсудил с министром обороны Канады введение миротворцев на Донбасс
Елисеев: Миротворческая миссия на Донбассе не противоречит поставкам оружия
Важное
Елисеев: Миротворческая миссия на Донбассе не противоречит поставкам оружия
Украина потребовала от РФ обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
Важное
Украина потребовала от РФ обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
Посол Швеции посетил зону АТО
Важное
Посол Швеции посетил зону АТО  Фоторепортаж
Гримчак: Позицию Украины по миротворцам поддерживают все союзники
Важное
Эксклюзив  Гримчак: Позицию Украины по миротворцам поддерживают все союзники  Видеорепортаж
Геращенко о миротворцах на Донбассе: Никто не будет обсуждать этот вопрос с "ЛДНР"
Важное
Геращенко о миротворцах на Донбассе: Никто не будет обсуждать этот вопрос с "ЛДНР"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Киеве мужчина пытается спрыгнуть с Моста влюбленных
Эксклюзив  В Киеве мужчина пытается спрыгнуть с Моста влюбленных
26.09.2017
Гримчак: Позицию Украины по миротворцам поддерживают все союзники
Эксклюзив  Гримчак: Позицию Украины по миротворцам поддерживают все союзники  Видеорепортаж
26.09.2017
Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
Эксклюзив  Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
24.09.2017
Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика