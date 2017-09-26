Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Суд обязал "Ощадбанк" показать, сколько денег находится на счетах Януковича
26.09.2017 14:40

Суд обязал "Ощадбанк" показать, сколько денег находится на счетах Януковича

Печерский районный суд Киева обязал ОАО "Государственный ощадный банк Украины" показать, сколько денег содержится на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет УНИАН.

"Суд постановил вытребовать с ОАО "Государственный ощадный банк Украины" информацию о сумме денежных средств, которые находятся на банковских счетах Януковича Виктора Федоровича, открытых в ПАО "Государственный ощадный банк Украины", и стоимости ценных бумаг, которые приобретены и/или хранятся по поручению Януковича Виктора Федоровича в ПАО "Государственный ощадный банк Украины" по состоянию на 10 ноября 2016 года", - отмечается в постановлении суда.

Стоит отметить, что во время рассмотрения ходатайства, поданного адвокатом Януковича Виталием Сердюком, правозащитник заявил, что на счетах Януковича в "Ощадбанке" находится 31 миллион 470 тысяч 675 гривен 64 копейки и 84 тысячи 964 доллара 60 центов.

В то же время, представители "Ощадбанка" просили суд отказать в удовлетворении данного ходатайства. По их мнению, эта информация содержит банковскую тайну.

Следующее заседание суда состоится в 16:00 16 декабря 2017 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что первая часть конфискованных у бывшего президента Украины Виктора Януковича 200 миллионов долларов поступила в государственный бюджет Украины.

Теги материала: Виктор Янукович, Ощадбанк, суд, деньги, счет
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Московский суд на два месяца продлил арест Сущенко
Важное
Московский суд на два месяца продлил арест Сущенко
Сарган: В госбюджет поступили первые "миллионы Януковича"
Важное
Сарган: В госбюджет поступили первые "миллионы Януковича"
За попытку дать взятку Холодницкому судью арестовали с залогом в 5 млн гривен
Важное
За попытку дать взятку Холодницкому судью арестовали с залогом в 5 млн гривен
Луценко: Антикоррупционные палаты необходимо создавать в существующих судах
Важное
Луценко: Антикоррупционные палаты необходимо создавать в существующих судах
Суд разрешил задержать судью, посадившего Тимошенко
Важное
Суд разрешил задержать судью, посадившего Тимошенко
Саакашвили сообщил, зачем прибыл к администрации президента в отсутствие Порошенко
Важное
Эксклюзив  Саакашвили сообщил, зачем прибыл к администрации президента в отсутствие Порошенко

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Киеве мужчина пытается спрыгнуть с Моста влюбленных
Эксклюзив  В Киеве мужчина пытается спрыгнуть с Моста влюбленных
26.09.2017
Гримчак: Позицию Украины по миротворцам поддерживают все союзники
Эксклюзив  Гримчак: Позицию Украины по миротворцам поддерживают все союзники  Видеорепортаж
26.09.2017
Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
Эксклюзив  Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
24.09.2017
Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика