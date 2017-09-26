Суд обязал "Ощадбанк" показать, сколько денег находится на счетах Януковича

Печерский районный суд Киева обязал ОАО "Государственный ощадный банк Украины" показать, сколько денег содержится на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет УНИАН.
"Суд постановил вытребовать с ОАО "Государственный ощадный банк Украины" информацию о сумме денежных средств, которые находятся на банковских счетах Януковича Виктора Федоровича, открытых в ПАО "Государственный ощадный банк Украины", и стоимости ценных бумаг, которые приобретены и/или хранятся по поручению Януковича Виктора Федоровича в ПАО "Государственный ощадный банк Украины" по состоянию на 10 ноября 2016 года", - отмечается в постановлении суда.
Стоит отметить, что во время рассмотрения ходатайства, поданного адвокатом Януковича Виталием Сердюком, правозащитник заявил, что на счетах Януковича в "Ощадбанке" находится 31 миллион 470 тысяч 675 гривен 64 копейки и 84 тысячи 964 доллара 60 центов.
В то же время, представители "Ощадбанка" просили суд отказать в удовлетворении данного ходатайства. По их мнению, эта информация содержит банковскую тайну.
Следующее заседание суда состоится в 16:00 16 декабря 2017 года.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что первая часть конфискованных у бывшего президента Украины Виктора Януковича 200 миллионов долларов поступила в государственный бюджет Украины.