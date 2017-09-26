В Германии заявили, что новое правительство не изменит отношение к Украине

MIGnews.com.ua

Члены партий, которые, скорее всего, войдут в будущую правительственную коалицию, включая Христианско-демократический союз, Социал-демократическую партию и Зеленых, считают, что значительных изменений в политике Германии по украинскому вопросу не произойдет. Об этом сообщает Укринформ .

"Не думаю, что в отношении Украины политика будущего правительства изменится. Канцлер останется канцлером, как это представляется сегодня. Ее политика очень четкая и я не вижу никаких причин, почему ей не продолжать эту политику", - сказал советник Ангелы Меркель по вопросам внешней политики Кристоф Хойсген.

Он отметил, что необходимо дождаться переговоров по созданию коалиции и формирования нового правительства. Хойсген напомнил, что Социал-демократическая партия отказалась снова войти в коалицию, "которая с математической точки зрения" могла бы состояться. Альтернативным вариантом является сотрудничество с Зелеными и либералами.

"В том, что касается украинской политики, то и в такой коалиции я не предвижу серьезных изменений", - отметил он.

Политик добавил, что Христианско-демократический союз и раньше тесно сотрудничал с Зелеными по вопросу Украины, а члены последней активы помогают в проведении реформ в Украине.

Еще один участник Христианско-демократического союза и Европейского парламента Эльмар Брок выразил согласие с коллегой.

"Не будет принципиальных изменений. Меркель получила мандат, она будет продолжать свою внешнюю политику", - подчеркнул он.

В свою очередь глава Зеленых Джем Оздемир уточнил, что, входя в оппозицию, партия поддерживала курс предыдущего федерального правительства в политике в отношении Украины, что говорит о четком следовании антироссийским санкциям.

Он добавил, что "мы не будем молча наблюдать за тем, как Россия дестабилизирует Украину, и будем удерживать санкции до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства".