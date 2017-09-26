Гримчак: Позицию Украины по миротворцам поддерживают все союзники

MIGnews.com.ua

Никакие законы не действуют на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Юрий Гримчак в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

"На Востоке Украины идет война: есть обстрелы, гибнут люди, есть анклав, который абсолютно не пользуется украинскими законами", - сказал он.

Также заместитель министра прокомментировал введение миротворческой миссии на Донбасс заявлением специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

"Когда мы общаемся с Россией, мы говорим, что можем помочь. Если же вы не хотите, то мы можем гарантировать, что вам станет хуже", - добавил он.

Кроме того, Гримчак указал, что "миротворцы на Донбассе обязательно появятся по нашему сценарию хотя бы потому, что на сегодняшний день наша позиция поддерживается всеми союзниками".

"У нас есть поддержка Штатов, которые заявили о готовности финансово помочь с миротворческой миссией на Донбассе", - подчеркнул он.

Заместитель министра сообщил, что на Донбасс необходимо направить от 50 до 100 тысяч миротворцев.