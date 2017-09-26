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МИД РФ: В Украине не происходит ничего такого, чтобы поставлять ВСУ американское оружие
26.09.2017 13:33

МИД РФ: В Украине не происходит ничего такого, чтобы поставлять ВСУ американское оружие

В Украине в настоящее время не происходит ничего такого, чтобы предоставлять Вооруженным силам Украины летальное оружие. Такое заявление сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, пишет УНИАН.

"Ничего такого не происходит на Украине сейчас, чтобы диктовало хоть малейшую необходимость таких опасных шагов", - заявил Ульянов.

При этом российский дипломат выразил мнение, что данный шаг со стороны Америки будет являться попыткой "подлить масла в огонь".

"Как будто уровень противостояния и напряженности недостаточен, - заявил Ульянов. - Я думаю, что даже в американской администрации многие отдают себе в этом отчет, почему до сих такие поставки не осуществлялись. Если политика США изменится на этом направлении, то, конечно, может грозить серьезным обострением ситуации".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов считает, что предоставление Украине летального оружия не решит конфликт на Донбассе.

Теги материала: Россия, МИД, Украина, США, оружие
Новости СМИ2
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