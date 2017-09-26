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Геращенко о миротворцах на Донбассе: Никто не будет обсуждать этот вопрос с "ЛДНР"
26.09.2017 12:52

Геращенко о миротворцах на Донбассе: Никто не будет обсуждать этот вопрос с "ЛДНР"

Киев не намерен согласовывать с так называемыми Донецкой и Луганской народным республикам введение на Донбасс миротворческого контингента ООН. Такое заявление сделала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы в Минске Ирина Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Не может быть и речи о том, что Украина будет согласовывать с "ЛДНР", которых не существует в природе, мандат этой миссии", - заявила Геращенко.

При этом она подчеркнула, что миротворцы получают мандат на заход на определенную территорию только при условии устойчивого мира. По словам Геращенко, ни одна страна не будет посылать своих граждан на территорию, где идет конфликт.

"Очевидно, что миротворческая миссия - это не панацея, но это один из механизмов, которые нам нужно сейчас искать, чтобы заставить Россию выполнять минские соглашения и выйти с территории Украины", - отметила Геращенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, чтовведение миротворческой миссии ООН на временно оккупированный Донбасс позволит провести там выборы, которые предусмотрены Минскими соглашениями.

Теги материала: Ирина Геращенко, миротворцы, Донбасс, ДНР, ЛНР
Новости СМИ2
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