В Марселе открыли представительство "ДНР"

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Во вторник, 26 сентября, во французском городе Марсель открыли представительство "Донецкой Народной Республики". Об этом сообщаеться на странице так называемого "представительства" в Facebook .

По данным источника, состоялось торжественное открытие "Представительского центра во Франции Донецкой Народной Республики".

Стоит отметить, что в "праздничном открытии" принял участие и так называемый "почетный консул ДНР во Франции" ультраправый политик Юбер Файяр из департамента Буш-дю-Рон.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что прокуратура Франции проведет расследование из-за возможного открытия в Марселе "представительства" так называемой Донецкой народной республики.