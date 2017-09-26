Волкер: США не признают аннексию Крыма

MIGnews.com.ua

Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма. Такое заявление сделал специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью Голосу Америки .

По словам американского дипломата, разницы между оккупацией Крыма и оккупацией Донбасса нет.

"Единственная разница в том, что россияне признают, что они аннексировали Крым. В конце концов, это вопрос принципа, в реальности это то же самое. Если мы сможем достичь прогресса в одной сфере - на Донбассе - давайте это сделаем. Давайте достигнем прогресса, давайте вернем эту территорию. В то же время, это не меняет наш отказ признавать аннексию Крыма и легитимизировать действия России", - заявил Волкер.