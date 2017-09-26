Экс-мэра Славянска Штепу взяли под круглосуточную охрану

MIGnews.com.ua

У бывшего мэра Славянска Нели Штепы сломался электронный браслет, который ей надели накануне, пишет ТСН .

"Прибор вышел из строя. Его отправили на ремонт в Харьков, а подозреваемую вновь взяли под круглосуточную охрану", - говорится в сообщении.

По словам Штепы, браслет перестал работать в воскресенье вечером, 24 сентября.

Стоит отметить, что 20 сентября текущего года Ленинский районный суд Харькова принял решение изменить меру пресечения для Нели Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Электронный браслет на женщину надели на следующий день - 21 сентября.