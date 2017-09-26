Экс-мэра Славянска Штепу взяли под круглосуточную охрану

У бывшего мэра Славянска Нели Штепы сломался электронный браслет, который ей надели накануне, пишет ТСН.
"Прибор вышел из строя. Его отправили на ремонт в Харьков, а подозреваемую вновь взяли под круглосуточную охрану", - говорится в сообщении.
По словам Штепы, браслет перестал работать в воскресенье вечером, 24 сентября.
Стоит отметить, что 20 сентября текущего года Ленинский районный суд Харькова принял решение изменить меру пресечения для Нели Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Электронный браслет на женщину надели на следующий день - 21 сентября.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, бывший мэр Славянска Неля Штепа заявила, что ее избили в Харьковском СИЗО.