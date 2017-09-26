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США ограничат полеты российских самолетов над своей территорией
26.09.2017 11:25

США ограничат полеты российских самолетов над своей территорией

В США заявили о планах ограничить полеты российских самолетов над своей территорией в рамках Договора по открытому небу, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, такие действия США являются ответными на ограничение полетов над Калининградом.

Согласно Договору по открытому небу, дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тыс. км, однако над Калининградом Россия ограничила ее до 500 км.

Соединенные штаты планируют ограничить полеты российских самолетов над Аляской и Гавайями.

"Мы хотим заставить Россию вновь соблюдать договор", - заявил один из высокопоставленных американских чиновников .

Стоит отметить, что согласно Договору по открытому небу, стороны могут совершать полеты над территориями участников соглашения для контроля их военной деятельности.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Украина сделает все возможное, чтобы лица, которые причастны к катастрофе Boeing 777 рейса MH17, были привлечены к ответственности.

Теги материала: самолет, США, Россия
Новости СМИ2
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