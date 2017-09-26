Чиновники Одесского горсовета попались на взятке в 300 тысяч гривен

MIGnews.com.ua

Руководителей подразделений департамента экологии Одесского городского совета задержали на взятке в 300 тысяч гривен. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальной странице Службы безопасности Украины в Facebook.

По полученным данным, операцию по задержанию провели сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой.

"Начальники одного из отделов и секторов Департамента экологии и развития рекреационных зон горсовета систематически требовали деньги за согласование разрешительных документов на вырубку зеленых насаждений в Одессе. "Расценки" составляли от двух с половиной до пяти тысяч гривен за каждое дерево и куст", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что задержали чиновников во время получения 300 тысяч гривен взятки от одного из одесских санаториев. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.