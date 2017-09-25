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Порошенко подписал скандальный закон об образовании
25.09.2017 21:37

Порошенко подписал скандальный закон об образовании

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 25 сентября, подписал Закон Украины № 2145-VІІІ "Об образовании", который Верховная Рада Украины приняла 5 сентября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Главы Украины.

"Это - одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной", - заявил президент Украины.

Также глава страны подчеркнул, что данным законом повышается роль государственного украинского языка в образовательном процессе, он обеспечит равные возможности для все и, соответственно, даст гарантию каждому выпускнику владеть языком, который необходим для построения карьеры в Украине.

Согласно информации пресс-службы, Петр Алексеевич отметил важность неукоснительного соблюдения при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств, которые живут на территории страны.

"Украина демонстрировала и в дальнейшем демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран", - заявил президент и обратился к Министерству иностранных дел, а также Министерству образования Украины чтобы те провели необходимые консультации с партнерами Украины из Европы, в частности, с Советом Европы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, закон об образовании, который приняли в Украине, нарушает право на использование языка национальными меньшинствами. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН. Сийярто указал, что Венгрия всегда будет поддерживать свои общины за рубежом, независимо от того, где они проживают. 

Теги материала: Петр Порошенко, закон, Министерство образования, образование, подпись
Новости СМИ2
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