Порошенко подписал скандальный закон об образовании

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 25 сентября, подписал Закон Украины № 2145-VІІІ "Об образовании", который Верховная Рада Украины приняла 5 сентября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Главы Украины.

"Это - одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной", - заявил президент Украины.

Также глава страны подчеркнул, что данным законом повышается роль государственного украинского языка в образовательном процессе, он обеспечит равные возможности для все и, соответственно, даст гарантию каждому выпускнику владеть языком, который необходим для построения карьеры в Украине.

Согласно информации пресс-службы, Петр Алексеевич отметил важность неукоснительного соблюдения при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств, которые живут на территории страны.

"Украина демонстрировала и в дальнейшем демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран", - заявил президент и обратился к Министерству иностранных дел, а также Министерству образования Украины чтобы те провели необходимые консультации с партнерами Украины из Европы, в частности, с Советом Европы.