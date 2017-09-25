Двум британским спортсменам запретили въезжать в Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины двум спортсмена из Великобритании - Гэри Ханту и Блэйку Олдриджу за то, что они участвовали в соревнованиях по клифф-дайвингу в аннексированном Российской Федерацией Крыму, сообщает Крым.Реалии , ссылаясь на информацию, предоставленную спикером Служба безопасности Украины Еленой Гитлянской.

Сообщается, что решение по запрету Ханту и Олдриджу въезда в Украину приняли сроком на ближайшие пять лет. Причиной такого решения стало "причинение вреда национальным интересам Украины".

Стоит отметить, что сами спортсмены в текущее время еще не прокомментировали решение СБУ.