Двум британским спортсменам запретили въезжать в Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины двум спортсмена из Великобритании - Гэри Ханту и Блэйку Олдриджу за то, что они участвовали в соревнованиях по клифф-дайвингу в аннексированном Российской Федерацией Крыму, сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на информацию, предоставленную спикером Служба безопасности Украины Еленой Гитлянской.
Сообщается, что решение по запрету Ханту и Олдриджу въезда в Украину приняли сроком на ближайшие пять лет. Причиной такого решения стало "причинение вреда национальным интересам Украины".
Стоит отметить, что сами спортсмены в текущее время еще не прокомментировали решение СБУ.
Как сообщал MIGnews.com.ua, исполнитель российского происхождения Василий Вакуленко, более известен под псевдонимом Баста, был признан персоной нон грата в Украине. Служба безопасности Украины приняла решение запретить исполнителю на протяжении трех лет пересекать границу и въезжать на территорию Украины, чтобы обеспечить безопасность страны.